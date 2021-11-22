Военные прострелили шею гражданскому во время учений на Днепропетровщине

В Никопольском районе Днепропетровщины произошло ужасное событие во время военных учений. Там служащие случайно подстрелили мужчину, который собирал дрова возле полигона.

Как следствие гражданский получил огнестрельное ранение в шею. В ГБР рассказали, что это произошло 18 ноября, а уже 22 числа дело начало расследовать.

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Пострадавший попал в больницу

Пострадавший мужчина получил пулю автомата Калашникова. Пуля пролетела примерно полтора километра. После этого раненого направили в больницу.

Издание "Прихист" сообщает, что гражданский сам зашел на стрелковый рубеж. На место сразу прибыли стражи порядка, которые собрали доказательства и показания очевидцев. Они установили, что инцидент произошел во время учебы Никопольской воинской части А0593.



Полигон, возле которого это произошло / Фото "Прихист"

Могут ли кого-нибудь наказать

Уже открыто уголовное производство по статье о небрежном отношении к военной службе. Она предусматривает до 7 лет заключения. Расследованием занимается ГБР с процессуальным руководством Военной прокуратуры.



Полигон после прибытия полицейских / Фото "Прихист"