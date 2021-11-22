Як наслідок цивільний зазнав вогнепального поранення в шию. У ДБР розповіли, що це трапилося 18 листопада, а вже 22 числа справу почали розслідувати.

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Потерпілий потрапив до лікарні

Потерпілий чоловік отримав кулю автомата Калашникова. Куля пролетіла приблизно півтора кілометра. Після цього пораненого направили до лікарні.

Видання "Прихист" повідомляє, що цивільний сам зайшов на стрілецький рубіж. На місце одразу прибули правоохоронці, які зібрали докази та свідчення очевидців. Вони встановили, що інцидент трапився під час навчання Нікопольської військової частини А0593.



Полігон, біля якого це сталося / Фото "Прихист"

Чи можуть когось покарати

Наразі вже відкрили кримінальне провадження за статтею про недбале ставлення до військової служби. Вона передбачає до 7 років ув'язнення. Розслідуванням займається ДБР із процесуальним керівництвом Військової прокуратури.