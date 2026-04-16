Серия взрывов прогремела в Днепре во время баллистической атаки: в городе несколько пожаров, есть жертва

Враг атаковал Днепр ракетами ночью 16 апреля, была и угроза БпЛА. В городе слышали взрывы, и они имели последствия.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.

Что известно об обстреле Днепра 16 апреля и его последствиях?

Воздушная тревога в Днепре и Днепропетровской области началась около 2 ночи 16 апреля. Город оказался под воздушной баллистической атакой, также мониторы предполагали пуски крылатых ракет наземного базирования.

В Днепре прогремела серия взрывов, о чем сообщали местные сообщества в социальных сетях. Днепропетровская областная военная администрация проинформировала, какие в настоящее время известны последствия обстрела:

Произошло несколько пожаров . Повреждена пятиэтажка, частично разрушен частный дом.

. Повреждена пятиэтажка, частично разрушен частный дом. Є пострадавшие. 10 человек получили ранения, 7 госпитализированы, 40-летняя женщина в тяжелом состоянии.

Погиб человек, в городе горят жилые дома, гаражи, машины, повреждено учебное заведение.

Пожар в Днепре / Фото ОВА

Один из масштабных пожаров в Днепре после обстрела: смотрите видео ОВА

