Серия взрывов прогремела в Днепре во время баллистической атаки: в городе несколько пожаров, есть жертва
- В Днепре произошли взрывы во время баллистической атаки ночью 16 апреля.
- В результате обстрела возникло несколько пожаров, есть пострадавшие.
Враг атаковал Днепр ракетами ночью 16 апреля, была и угроза БпЛА. В городе слышали взрывы, и они имели последствия.
Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.
Хронология атаки
Что известно об обстреле Днепра 16 апреля и его последствиях?
Воздушная тревога в Днепре и Днепропетровской области началась около 2 ночи 16 апреля. Город оказался под воздушной баллистической атакой, также мониторы предполагали пуски крылатых ракет наземного базирования.
В Днепре прогремела серия взрывов, о чем сообщали местные сообщества в социальных сетях. Днепропетровская областная военная администрация проинформировала, какие в настоящее время известны последствия обстрела:
- Произошло несколько пожаров. Повреждена пятиэтажка, частично разрушен частный дом.
- Є пострадавшие. 10 человек получили ранения, 7 госпитализированы, 40-летняя женщина в тяжелом состоянии.
Погиб человек, в городе горят жилые дома, гаражи, машины, повреждено учебное заведение.
Пожар в Днепре / Фото ОВА
Один из масштабных пожаров в Днепре после обстрела: смотрите видео ОВА
Где еще бил враг во время этой атаки?
В Киеве ночью 16 апреля состоялся ракетный обстрел со стороны российского Брянска. Есть последствия в нескольких районах.
Российские ударные дроны атаковали еще и Харьков ночью, пострадали несколько районов города, травмированы люди.
Также в Днепре вечером раздавались взрывы из-за БпЛА, пострадало учебное заведение и возник пожар, без пострадавших.