Взрывы снова прогремели в Кривом Роге

Российские войска продолжают обстреливать Украину. Вечером 21 мая под ударом врага оказался Кривой Рог в Днепропетровской области.

Там прогремели взрывы. Об этом информируют корреспонденты Общественного.

Что известно о взрывах в Кривом Роге?

Воздушная тревога для города была объявлена ​​в 19:42. Сообщения о звуках взрывов поступило уже в 20:03. Местные паблики пишут о "Шахеде" над городом.

О новых взрывах в городе сообщили около 20.26.

Пока официальная информация об атаке и ее возможных последствиях отсутствует. Вероятно, местные власти впоследствии предоставит актуальные данные.

Какие еще города атаковали россияне?

Под прицелом врага оказался Киев – в столице по вражеским дронам отрабатывали силы ПВО. Киевляне содрогались от взрывов, которые еще накладывались на звуки грома.

В Днепре также были слышны взрывы, после чего стало известно о попадании в жилые многоэтажные дома. В результате ударов возникли пожары. Сообщается о 19 пострадавших, десятеро из которых были госпитализированы.

В Харьковской области российские беспилотники атаковали окружную дорогу Харькова. Попадание пришлось на грузовик, двигавшийся по трассе. В результате удара погиб 40-летний водитель.

А утром беспилотники атаковали Николаев. В городе также прогремели взрывы.

Действительно ли оккупанты запускали на Украину радиоактивный дрон?

В СБУ недавно сообщили, что после атаки на Черниговщину на обломках ракеты, установленной на модифицированный дрон Герань-2, зафиксировали повышенный уровень радиации. Фрагменты российской ракеты класса "воздух-воздух" обнаружили вблизи села Камка.

По данным специалистов, уровень гамма-излучения составил около 12 мкЗв/ч, что значительно превышает естественный фон в 0,1–0,2 мкЗв/ч.

Со своей стороны пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат пояснил, что источником излучения являются элементы старой советской ракеты Р-60, в конструкции которой использован обедненный (неактивный) уран.

В Defence Express отметили, что такой материал применяют из-за его высокой плотности, которая позволяет производить компактные, но тяжелые элементы, важные для небольших ракет с боевой частью.