В Днепре прогремели взрывы: есть попадания в многоэтажку
23 апреля, 01:02
Обновлено - 02:17, 23 апреля

В Днепре прогремели взрывы: есть попадания в многоэтажку

Ирина Пундор
Основні тези
  • В Днепре прогремела серия взрывов. Россия ударила по многоэтажке.
  • Днепропетровская, Запорожская и Киевская области – под атакой дронов-камикадзе.

В ночь на 23 апреля Россия продолжает атаковать Украину дронами-камикадзе. Около полуночи БпЛА добрались и по Днепропетровщине. В Днепре оккупанты попали в многоэтажку.

О взрывах в Днепре сообщило Суспильне. Громко в областном центре стало около двенадцати тридцать ночи.

Что известно об атаке на Днепр?

К сожалению, одним взрывом не ограничилось. Уже через несколько минут днепряне содрогнулись от повторных взрывов. За несколько минут до этого Воздушные силы информировали об угрозе: вражеские дроны направлялись с южного направления на Днепр.

Атаку на город подтвердили и в Днепропетровской ОГА.

Загорелись пожары в разных районах города. Повреждена жилая застройка. Воздушная тревога продолжается, 
– написал председатель ОВА Александр Ганжа.

Стало известно о попадании в многоэтажный дом. Горят несколько квартир.

В Днепре горели дома / Фото Днепропетровской ОГА:

Обратите внимание! По состоянию на 2 ночи в Днепре есть 2 раненых. Известно, что, кроме многоэтажки, горели авто и магазин.

Под ударом, вероятно, находились также Кривой Рог и Запорожье. Неспокойно и на Киевщине. Там тоже оккупанты не дают спать местным жителям. О последствиях ударов  там и были ли повреждения и разрушения – пока неизвестно.

Отметим, что утром 22 апреля Днепропетровщине уже досталось от российской армии. В результате атаки в областном центре возникло несколько пожаров сразу, однако, к счастью, пострадавших не было. Повреждены несколько многоквартирных домов, а также один частный и автомобиль.

Какие последствия предыдущих обстрелов Днепропетровской области?

  • Страшный удар баллистикой по Днепру произошел 16 апреля. Тогда погибли 5 человек, еще более 20 были ранены. Была повреждена пятиэтажка, разрушен частный дом.
  • 18 апреля оккупанты атаковали рейсовый автобус в Никополе. Среди раненых был четырнадцатилетний мальчик.
  • 7 апреля был атакован еще один автобус в том же городе – Никополе. Последствия были жуткие – трое погибших и 16 раненых. Некоторых пассажиров деблокировали спасатели вместе с медиками.

 