В Днепре прогремели взрывы: есть попадания в многоэтажку

В ночь на 23 апреля Россия продолжает атаковать Украину дронами-камикадзе. Около полуночи БпЛА добрались и по Днепропетровщине. В Днепре оккупанты попали в многоэтажку.

О взрывах в Днепре сообщило Суспильне. Громко в областном центре стало около двенадцати тридцать ночи.

Что известно об атаке на Днепр?

К сожалению, одним взрывом не ограничилось. Уже через несколько минут днепряне содрогнулись от повторных взрывов. За несколько минут до этого Воздушные силы информировали об угрозе: вражеские дроны направлялись с южного направления на Днепр.



Атаку на город подтвердили и в Днепропетровской ОГА.

Загорелись пожары в разных районах города. Повреждена жилая застройка. Воздушная тревога продолжается,

– написал председатель ОВА Александр Ганжа.

Стало известно о попадании в многоэтажный дом. Горят несколько квартир.



В Днепре горели дома / Фото Днепропетровской ОГА:

Обратите внимание! По состоянию на 2 ночи в Днепре есть 2 раненых. Известно, что, кроме многоэтажки, горели авто и магазин.

Под ударом, вероятно, находились также Кривой Рог и Запорожье. Неспокойно и на Киевщине. Там тоже оккупанты не дают спать местным жителям. О последствиях ударов там и были ли повреждения и разрушения – пока неизвестно.



Отметим, что утром 22 апреля Днепропетровщине уже досталось от российской армии. В результате атаки в областном центре возникло несколько пожаров сразу, однако, к счастью, пострадавших не было. Повреждены несколько многоквартирных домов, а также один частный и автомобиль.

