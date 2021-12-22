СБУ викрила самопроголошеного "президента України" з Дніпра

У Дніпрі СБУ викрила ватажка антиукраїнської організації так званого "народовладдя". Зловмисники публічно закликали до повалення конституційного ладу в Україні.

Затриманий вважав нелегітимною владу в Україні і закликав людей до того, щоб створити нову. Злочинець також припускав, що можна повалити владу насильницьким способом.

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На зборах вибрали "президентом України"

Правоохоронці повідомляють, що соратників, з якими формував так званий тіньовий уряд, бунтівник знаходив у лавах "всеукраїнського національного конгресу". На перших зборах злочинця навіть обрали "президентом України". Також призначили так званих "голову верховної ради", "прем’єр-міністра", керівників силових відомств. Водночас діючі державні органи визнали "терористичними структурами".

Злочинець навіть хотів, щоб його підтримували ветерани АТО/ООС та військові ЗСУ. Він планував, що досягне цього завдяки тому, що його прихильники матимуть право на вогнепальну зброю.

Докази злочину

Вдома у самозванця правоохоронці провели обшуки. Під час перевірки вилучили печатки й бланки фейкових псевдоутворень.



Зловмисник мав печатки незаконного утворення / Фото СБУ

Також знайшли комп'ютери та мобільні телефони із доказами злочинів. Серед речей були і фейкові розпорядження самопроголошених органів влади і так звані "дипломатичні паспорти високопосадовців".



Фейкові "державні" документи угруповання також створило / Фото СБУ

"Лідеру" незаконного утворення оголосили підозру за статтею про дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Також правоохоронці проводять слідство і встановлюють інших ймовірно причетних до злочину людей.

Випадки, коли СБУ викривала поплічників Росії в Україні

На Дніпропетровщині СБУ викрила злочин колишнього чиновника Повітряних сил ЗСУ. Експосадовець збирав секретну військову інформацію і намагався передавати її спецслужбам Росії.

На Харківщині Служба безпеки України викрила агента російських спецслужб. Чоловік під прикриттям посадовця міськради збирав розвідувальну інформацію про українських патріотів та військові об'єкти.

СБУ на Вінниччині викрила посадовця однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ. Військовослужбовець приховано збирав секретні дані. Переважно ця інформація стосувалась системи захисту українських оборонних об'єктів.

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