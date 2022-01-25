Секретна база біля Дніпра: історик показав занедбаний військовий об'єкт – атмосферні фото

Житель Дніпра знайшов засекречену військову базу біля міста. Раніше посеред лісу діяв командний пункт ракетних дивізіонів.

Історик В'ячеслав Швець побував у Новокодацькому лісництві біля Дніпра та виявив там секретну військову базу. Фотографіями зі занедбаної території він поділився в соцмережах.

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Військова база в Дніпрі

Секретна військова база розташована в лісі біля Новокодацького району Дніпра. Раніше тут діяв командний пункт зенітно-ракетних дивізіонів.



Біля Дніпра знайшли секретну військову базу / Фото В'ячеслава Швеця

Після розвалу Радянського Союзу територію занедбали. Нечисленні відвідувачі можуть побачити лише кілька старих ангарів та засипані бункери.



Зараз територія посеред лісу занедбана / Фото В'ячеслава Швеця

На території залишилися 2 житлових будинки. У них, ймовірно, колись проживали військові.

Колишня міць секретного об'єкта

Згідно з історичною довідкою, колись у Новокодацькому лісництві за мікрорайоном Сухачівка стояли універсальні ракетні комплекси С-300, які могли на відстані знищити балістичні та крилаті цілі. Загалом у Дніпропетровській області таких пунктів протиповітряної оборони було 7.



У часи СРСР таких оборонних баз було 7 довкола Дніпра / Фото В'ячеслава Швеця

Військові бази захищали небо над Дніпром та Південним машинобудівним заводом. На старих радянських картах таємне місце позначали як піонерський табір або санаторій.

Місцеві жителі знали про реальний об'єкт через наявні радіовежі та численні таблички, що забороняли прохід чи проїзд.

У 2007 році на території військової бази ще стояла різноманітна техніка, а командний пункт перебував під охороною. За понад 10 років територію остаточно занедбали, вона заросла травою, а техніку прибрали.



Секретна військова база захищала Дніпро від ракет з повітря / Фото В'ячеслава Швеця

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Текст публікації у фейсбуці:

"Трохи про військову частину ППО в Новокодацькому лісництві. Легенди про довгі тунелі залишаємо осторонь. Зараз все занедбано, бункери засипані, залишилися різні ангари, не більше. І є два житлові будинки сімей колишніх військових".