Историк Вячеслав Швец побывал в Новокодакском лесничестве возле Днепра и обнаружил там секретную военную базу. Фотографиями с заброшенной территории он поделился в соцсетях.

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Военная база в Днепре

Секретная военная база расположена в лесу возле Новокодацкого района Днепра. Ранее здесь действовал командный пункт зенитно-ракетных дивизионов.



Возле Днепра нашли секретную военную базу / Фото Вячеслава Швеца

После развала Советского Союза территорию забросили. Немногочисленные посетители могут увидеть лишь несколько старых ангаров и засыпанные бункеры.



Сейчас территория посреди леса заброшена / Фото Вячеслава Швеца

На территории осталось 2 жилых дома. В них, вероятно, когда-то проживали военные.

Былая мощь секретного объекта

Согласно исторической справке, когда-то в Новокодакском лесничестве за микрорайоном Сухачевка стояли универсальные ракетные комплексы С-300, которые могли на расстоянии уничтожить баллистические и крылатые цели. Всего в Днепропетровской области таких пунктов противовоздушной обороны было 7.



Во времена СССР таких оборонительных баз было 7 вокруг Днепра / Фото Вячеслава Швеца

Военные базы защищали небо над Днепром и Южным машиностроительным заводом. На старых советских картах тайное место обозначали как пионерский лагерь или санаторий.

Справка. Местные жители знали о реальном объекте из-за имеющихся радиовышек и многочисленных табличек, запрещавших проход или проезд.

В 2007 году на территории военной базы еще стояла разнообразная техника, а командный пункт находился под охраной. За более 10 лет территорию окончательно забросили, она заросла травой, а технику убрали.



Секретная военная база защищала Днепр от ракет с воздуха / Фото Вячеслава Швеца

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Текст публикации в Фейсбуке:

"Немного о воинской части ПВО в Новокодакском лесничестве. Легенды о длинных тоннелях оставляем в стороне. Сейчас все заброшено, бункеры засыпаны, остались разные ангары, не больше. И есть два жилых дома семей бывших военных".