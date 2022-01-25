Історик В'ячеслав Швець побував у Новокодацькому лісництві біля Дніпра та виявив там секретну військову базу. Фотографіями зі занедбаної території він поділився в соцмережах.
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Військова база в Дніпрі
Секретна військова база розташована в лісі біля Новокодацького району Дніпра. Раніше тут діяв командний пункт зенітно-ракетних дивізіонів.
Біля Дніпра знайшли секретну військову базу / Фото В'ячеслава Швеця
Після розвалу Радянського Союзу територію занедбали. Нечисленні відвідувачі можуть побачити лише кілька старих ангарів та засипані бункери.
Зараз територія посеред лісу занедбана / Фото В'ячеслава Швеця
На території залишилися 2 житлових будинки. У них, ймовірно, колись проживали військові.
Колишня міць секретного об'єкта
Згідно з історичною довідкою, колись у Новокодацькому лісництві за мікрорайоном Сухачівка стояли універсальні ракетні комплекси С-300, які могли на відстані знищити балістичні та крилаті цілі. Загалом у Дніпропетровській області таких пунктів протиповітряної оборони було 7.
У часи СРСР таких оборонних баз було 7 довкола Дніпра / Фото В'ячеслава Швеця
Військові бази захищали небо над Дніпром та Південним машинобудівним заводом. На старих радянських картах таємне місце позначали як піонерський табір або санаторій.
У 2007 році на території військової бази ще стояла різноманітна техніка, а командний пункт перебував під охороною. За понад 10 років територію остаточно занедбали, вона заросла травою, а техніку прибрали.
Секретна військова база захищала Дніпро від ракет з повітря / Фото В'ячеслава Швеця
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Текст публікації у фейсбуці:
"Трохи про військову частину ППО в Новокодацькому лісництві. Легенди про довгі тунелі залишаємо осторонь. Зараз все занедбано, бункери засипані, залишилися різні ангари, не більше. І є два житлові будинки сімей колишніх військових".