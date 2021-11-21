Смертельна ДТП у Кривому Розі: на об'їзній дорозі вантажівка переїхала легковик
Джерело:ДСНС
У Кривому Розі сталася моторошна ДТП за участі вантажівки Volvo та "ЗАЗ-Таврія". Внаслідок аварії водій легкового автомобіля загинув на місці події.
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася 21 листопада на Нікопольському шосе, надійшло близько 12:54. За викликом одразу вирушили співробітники ДСНС.
Читайте також Під Бердичевом на зустрічній зіткнулися 2 авто: водії та пасажири у лікарні
По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що сталася ДТП за участю вантажного автомобіля Volvo та легкового автомобіля "ЗАЗ-Таврія",
– зазначили у Держслужбі.
Вантажівка переїхала легковик
Під час аварії вантажівка буквально переїхала легковик. Унаслідок цього водія "Таврії" заблокувало – він помер на місці. Тіло вдалося деблокувати з допомогою спецобладнання.
Пасажирку легкового автомобіля доправили до найближчого лікувального закладу. За попереднім даними, у жінки медичні працівники діагностували ушкодження колінних суглобів.Зверніть увагу! Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі дорожньо-транспортної пригоди.
У Кривому Розі вантажівка переїхала легковик / Фото 18+ ДСНС