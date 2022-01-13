Стрибнув у сухий басейн: у Дніпрі чоловік травмувався в дитячому розважальному центрі

У розважальному центрі для дітей постраждав житель Дніпра. Дорослий чоловік вирішив стрибнути в сухий басейн.

Інцидент трапився в закладі Crazy Land, що на вулиці Богдана Хмельницького, 31д. Дніпрянин невдало приземлився і зламав ногу.

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Постраждалий проігнорував правила

Представники розважального центру прокоментували ситуацію. Вони наголосили, що дорослий не мав права користуватися атракціонами.

Чоловік не купував вхідного квитка. Житель Дніпра лише супроводжував дитину.

Він отримав травми з власної необережності, адже проігнорував усі правила безпеки та інструкції,

– повідомили у закладі.

При вході на дитячий батут з поролоновою ямою розміщений перелік правил щодо користування. Зокрема, на нього не можуть заходити люди з вагою понад 25 кілограмів та зростом понад 120 сантиметрів.

Окрім цього, дорослий стрибнув у сухий басейн на прямих ногах. Правила безпеки це також забороняють.

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Компенсації не буде

У місцевих спільнотах у соцмережах оприлюднили інформацію про те, що нібито працівники Crazy Land заявили про безпечність стрибка. І навіть пообіцяли компенсацію.

Представники розважального центру заперечують таку інформацію. За їхніми словами, ніхто з працівників не міг так вчинити, оскільки атракціоном можуть користуватися виключно діти.

В адміністрації провели службове розслідування та встановили причини травмування. Коли чоловікові пояснили позицію закладу, він почав погрожувати працівникам.

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Пояснення дніпрянина

Сам постраждалий розповів, що вирішив стрибнути в сухий басейн, бо його попросив син. Чоловік поцікавився у працівника, чи можна так зробити, на що отримав ствердну відповідь і запевнення у безпечності витівки.

Дніпрянин зауважив, що після отримання травми працівник зник. Адміністратор пообіцяв йому залагодити справу й зателефонувати за кілька днів, однак цього не сталося.

Житель Дніпра звернувся за допомогою до медиків. У нього діагностували потрійний перелом гомілки та прооперували.