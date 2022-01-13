Инцидент произошел в заведении Crazy Land на улице Богдана Хмельницкого, 31д. Днепрянин неудачно приземлился и сломал ногу.

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Пострадавший проигнорировал правила

Представители развлекательного центра прокомментировали ситуацию. Они подчеркнули, что взрослый не имел права пользоваться аттракционами.

Мужчина не покупал входной билет. Житель Днепра только сопровождал ребенка.

Он получил травмы по собственной неосторожности, ведь проигнорировал все правила безопасности и инструкции,

– сообщили в заведении.

При входе на детский батут с поролоновой ямой размещен список правил пользования. В частности, на него не могут заходить люди с весом более 25 килограммов и ростом более 120 сантиметров.

Кроме того, взрослый прыгнул в сухой бассейн на прямых ногах. Правила безопасности это тоже запрещают.

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Компенсации не будет

В местных сообществах в соцсетях обнародовали информацию о том, что якобы работники Crazy Land заявили о безопасности прыжка. И даже пообещали компенсацию.

Представители развлекательного центра отрицают такую ​​информацию. По их словам, никто из работников не мог так поступить, поскольку аттракционом могут пользоваться только дети.

В администрации было проведено служебное расследование и установлены причины травмирования. Когда мужчине объяснили позицию заведения, он начал угрожать работникам.

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Объяснение днепрянина

Сам пострадавший рассказал, что решил прыгнуть в сухой бассейн, потому что его попросил сын. Мужчина поинтересовался у работника, можно ли так сделать, на что получил утвердительный ответ и заверение в безопасности выходки.

Днепрянин отметил, что после получения травмы работник сбежал. Администратор пообещал ему уладить дело и позвонить через несколько дней, однако этого не произошло.

Житель Днепра обратился за помощью к медикам. У него диагностировали тройной перелом голени и прооперировали.