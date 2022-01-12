Печальный инцидент произошел во время того, как девочка на санках спускалась с горки в парке. Медики госпитализировали ребенка в реанимацию.
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Ребенка перевели из реанимации утром
Несчастный случай произошел в городском парке на улице Тарнавского. Там 9-летняя девочка во время спуска с горки сильно ударилась о другого ребенка. Очевидцы сразу вызвали медиков.
Врачи диагностировали у ребенка серьезные травмы головы. Девочка оказалась в реанимации. Там она пробыла до утра следующего дня.
9-летняя девочка, спускаясь с горки в парке, ударилась головой о встречного ребенка и потеряла сознание. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга девочку, после оказанной медицинской помощи, доставили в областную детскую больницу,
– сообщили в центре экстренной медицинской помощи области.
Утром на следующий день ребенка перевели в хирургическое отделение. Там ее будут лечить и наблюдать за ее состоянием.
Что делать, если у ребенка травма головы: советы родителям
Если ребенок получил травму головы, то нужно немедленно обратиться к врачам, ведь большинство симптомов проявляется через день – два. В частности, помощь медиков необходима при следующих симптомах:
- потеря сознания;
- ребенок не может узнать знакомых людей или место, где он находится;
- существует любое неадекватное поведение (например, немотивированное возбуждение);
- ребенок постоянно сонный или его трудно разбудить;
- головная боль, которая усиливается или не проходит в течение нескольких часов;
- зрачки выраженного разного размера при одинаковом освещении;
- слабость и онемение;
- нарушение координации движений (неустойчивость при ходьбе, невозможность нормально пользоваться обычными предметами, а именно ложкой, чашкой, ручкой и т.п.);
- тошнота;
- нарушение речи;
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