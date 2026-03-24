Уламок дрона влучив у кабінет мера Дніпра Філатова у нього вдома

Під час російської дронової атаки 24 березня один з уламків поцілив просто в домашній кабінет до міського голови Бориса Філатова. Через це пробилися ролети й скло.

Про інцидент повідомив сам Філатов.

Що відомо про пошкодження кабінету мера Дніпра?

Цього разу уламок залетів мені просто в кабінет мого будинку, пробивши ролети та скло,

– написав Філатов

Зазначимо, що під час російської атаки по місту загалом пошкоджено 4 багатоповерхівки, в одній з них виникла пожежа. Через обстріл постраждали семеро людей.

Четверо з них госпіталізовані, двоє з них у важкому стані.

Важливо! Після нічного комбінованого удару окупанти можуть повторно запустити ракети на Україну. Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") припустив, що агресор обрав стратегію удару, розтягнутого в часі.

Де фіксували наслідки атаки 24 березня?