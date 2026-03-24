Уламок дрона влучив у кабінет мера Дніпра Філатова у нього вдома
- Під час атаки в Дніпрі пошкоджено 4 багатоповерхівки, постраждали люди.
Під час російської дронової атаки 24 березня один з уламків поцілив просто в домашній кабінет до міського голови Бориса Філатова. Через це пробилися ролети й скло.
Про інцидент повідомив сам Філатов.
Що відомо про пошкодження кабінету мера Дніпра?
Цього разу уламок залетів мені просто в кабінет мого будинку, пробивши ролети та скло,
– написав Філатов
Зазначимо, що під час російської атаки по місту загалом пошкоджено 4 багатоповерхівки, в одній з них виникла пожежа. Через обстріл постраждали семеро людей.
Четверо з них госпіталізовані, двоє з них у важкому стані.
Важливо! Після нічного комбінованого удару окупанти можуть повторно запустити ракети на Україну. Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") припустив, що агресор обрав стратегію удару, розтягнутого в часі.
Де фіксували наслідки атаки 24 березня?
Терор безпілотниками Києва та області почався ще з ночі. В регіоні гриміли вибухи. Нова хвиля дронів атакувала Київщину й посеред дня. В області сили ППО відпрацьовували по БпЛА.
Під ударом ворога була й Полтава, там загинуло двоє людей, ще 11 зазнали поранень. Трагічним став російський обстріл і для Запоріжжя – у місті загинув 32-річний чоловік, 9 людей постраждали.
Росіяни також вдарили дроном по електропотягу на Харківщині. Атака забрала життя одного з пасажирів. До речі, через безпекову ситуацію Укрзалізниця повідомляла про затримку низки поїздів. Вибухи з ночі гриміли й на Івано-Франківщині.