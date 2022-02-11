Урбан-парк у Кривому Розі: як планують облаштувати територію в місті – візуалізація проєкту
Джерело:Юрій Голик
На Дніпропетровщині планують облаштувати сучасний урбан-парк. Майданчики для відпочинку та занять спортом спорудять в Кривому Розі.
Про це повідомив координатор проєкту "Велике будівництво" Юрій Голик. За його словами, уже все готове до початку будівельних робіт.
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Плани на будівництво
Облаштувати урбан-парк планують на території парку "Ювілейний", що розташований по вулиці Героїв АТО в Кривому Розі. На проєктно-вишукувальні роботи виділили 3,1 мільйона гривень.
12 січня 2022 року уклали договір з компанією "Стройінвест". Вона здійснюватиме реконструкцію урбан-парку за 87,3 мільйона гривень.
Спорудити урбан-парк планують до кінця 2022 року / Візуалізація Юрія Голика
Згідно з проєктною документацією, для жителів Кривого Рогу облаштують:
- бетонний скейт-парк;
- асфальтований памп-трек;
- майданчики для стрітболу, стріт-футболу і панна-футболу;
- місце для занять йогою;
- тренувальні майданчики;
- трасу для паркуру;
- зону для скелелазіння;
- дитячий майданчик;
- бігову доріжку;
- туалети;
- роздягальню;
- фуд-корт;
- громадський простір.
За попередньою інформацією, завершити облаштування урбан-парку сподіваються до кінця 2022 року.
Проєкт у Дніпрі
Аналогічний проєкт розробили для міста Дніпро. Для урбан-парку виділили частину парку імені Богдана Хмельницького, яку реконструюють.
Вартість такого проєкту оцінили майже у 90 мільйонів гривень / Візуалізація Юрія Голика
Представники Дніпровської ОДА вже уклали договір на проєктно-вишукувальні роботи за 2,8 мільйона гривень.
Переможцем тендеру на будівництво урбан-парку в Дніпрі стала також компанія "Стройінвест". Вартість робіт становить 89,2 мільйона гривень.
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Як в Кривому Розі, тут планують облаштувати скейт-парк, памп-трек, місця для вуличного футболу, занять спортом і бігу. Не забули про майданчик для дітей та локацію для занять йогою.
Під реконструкцію виділили частину міського парку / Візуалізація Юрія Голика
Посеред парку в Дніпрі встановлять вбиральні та роздягальні. Облаштують трибуни та фуд-корт. Відвідувачі також зможуть пограти у настільний теніс.