Дніпро Вибухи в Дніпрі ЗМІ писали, що в Дніпрі чоловік забарикадувався з гранатами: як насправді
1 березня, 11:28
2

ЗМІ писали, що в Дніпрі чоловік забарикадувався з гранатами: як насправді

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Поліція Дніпра розповіла про інцидент з гранатою.
  • Боєприпас вибухнув у квартирі, чоловік поранений.

Зранку 1 березня в соцмережах інформували, ніби чоловік забарикадувався у квартирі з гранатами і відмовлявся вийти. Та в поліції уже прокоментували, як було насправді.

Про це повідомили в поліції Дніпра. Там пояснили ситуацію.

Дивіться також У Дніпрі чули потужний вибух: начебто він пролунав у магазині 

Чи правда, що чоловік забарикадувався в квартирі з гранатами? 

В коментарі 24 Каналу речниця поліції Анна Старчевська сказала, що чоловік насправді не зачинявся. Його вже затримали. 

Втім, вибух все ж був і сам 33-річний чоловік поранений. 

За попередньою інформацією, вибух боєприпасу стався у квартирі. Після прибуття поліцейських чоловік самостійно вийшов із квартири та був затриманий правоохоронцями. На місце викликали швидку допомогу – чоловіку надали медичну допомогу, 
– сказано в повідомленні. 

На місці працює слідчо-оперативна група, поліцейські встановлюють усі обставини події. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації. 

Інші новини про вибухи гранат в Україні 

  • 28 лютого у Львові біля смітників жінка виявила бойову гранату. Вибухотехніки знешкодили її.

  • 24 лютого в центрі Херсона вибухнув невідомий предмет. Це сталося, коли комунальники збирали сміття. 7 людей поранені.