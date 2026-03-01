ЗМІ писали, що в Дніпрі чоловік забарикадувався з гранатами: як насправді

Зранку 1 березня в соцмережах інформували, ніби чоловік забарикадувався у квартирі з гранатами і відмовлявся вийти. Та в поліції уже прокоментували, як було насправді.

Про це повідомили в поліції Дніпра. Там пояснили ситуацію.

Чи правда, що чоловік забарикадувався в квартирі з гранатами?

В коментарі 24 Каналу речниця поліції Анна Старчевська сказала, що чоловік насправді не зачинявся. Його вже затримали.

Втім, вибух все ж був і сам 33-річний чоловік поранений.

За попередньою інформацією, вибух боєприпасу стався у квартирі. Після прибуття поліцейських чоловік самостійно вийшов із квартири та був затриманий правоохоронцями. На місце викликали швидку допомогу – чоловіку надали медичну допомогу,

– сказано в повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група, поліцейські встановлюють усі обставини події. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації.

