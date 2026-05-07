У Дніпрі прогриміли вибухи: загорілася багатоповерхівка

Дніпро вночі 7 травня зазнав повітряної атаки. Містяни чули вибухи.

Про наслідки обстрілу повідомили у Дніпропетровській ОВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Ворожі дрони наближалися до Києва, була загроза балістики: де зараз повітряна тривога

Що відомо про обстріл Дніпра 7 травня вночі та його наслідки?

У Дніпрі та різних районах Дніпропетровської області впродовж ночі 7 травня кілька разів оголошували повітряну тривогу через різні загрози. Повітряні сили застерігали про ударні безпілотники російської армії та загрози застосування балістичного озброєння.

Ближче до 4 ранку у Дніпрі прогриміли вибухи. О 04:36 Олександр Ганжа, очільник обласної військової адміністрації, повідомив про наслідки обстрілу.

Вже є інформація, що зазнала поранень одна людина. У квартирі 5-поверхового будинку зайнялася пожежа, пошкоджені й кілька будинків поруч та автомобілі.



Пожежа в житловій багатоповерхівці у Дніпрі після обстрілу / Фото ОВА

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Де ще лунали вибухи через російські атаки?

6 травня відбулася масована атака БпЛА на Суми, тих було близько 10. Внаслідок удару двох дронів по дитсадочку загинули 2 жінки та 7 людей постраждали.

Також російська армія ввечері вдарила по Оріхівській стелі у Запорізькій області. Це символ незламності українців та віри у перемогу, біля неї залишали прапори українських підрозділів.