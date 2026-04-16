Серія вибухів прогриміла у Дніпрі під час балістичної атаки, у місті кілька пожеж
- У Дніпрі сталися вибухи під час балістичної атаки вночі 16 квітня.
- Внаслідок обстрілу виникло кілька пожеж, є постраждалі.
Ворог атакував Дніпро ракетами вночі 16 квітня, була й загроза БпЛА. У місті чули вибухи, і вони мали наслідки.
Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.
Хронологія атаки Ворог масовано атакує Україну "Шахедами": де зараз є загроза удару
Що відомо про обстріл Дніпра 16 квітня та його наслідки?
Повітряна тривога у Дніпрі та Дніпропетровській області почалася близько 2 ночі 16 квітня. Місто опинилося під повітряною балістичною атакою, також монітори припускали пуски крилатих ракет наземного базування.
У Дніпрі прогриміла серія вибухів, про що повідомляли місцеві спільноти у соціальних мережах. Дніпропетровська обласна військова адміністрація проінформувала, які є на цей час відомі наслідки обстрілу:
- Сталося кілька пожеж.
- Попередньо, є постраждалі.
Де ще бив ворог під час цієї атаки?
У Києві вночі 16 квітня відбувся ракетний обстріл з боку російського Брянська. Є наслідки у кількох районах.
Російські ударні дрони атакували ще й Харків вночі, постраждали кілька районів міста, травмовані люди.
Також у Дніпрі ввечері лунали вибухи через БпЛА, постраждав навчальний заклад та виникла пожежа, бех постраждалих.