Укр Рус
Дніпро Новини Кривого Рогу Ворог атакує Кривий Ріг: у місті пролунали вибухи
23 березня, 07:06
3
Оновлено - 07:38, 23 березня

Ворог атакує Кривий Ріг: у місті пролунали вибухи

Юлія Харченко
Основні тези
  • Російська армія завдала удару по Кривому Розі, внаслідок чого у місті пролунали вибухи, інформація про наслідки уточнюється.
  • За останню добу місто вже не вперше зазнає атаки, попереднього разу дрони-камікадзе спричинили пожежу та поранення двох осіб.

Російська армія знову завдала удару по Кривому Розі. У місті чутно звуки вибухів. Повідомляється, що в регіоні рухається група БпЛА.

Інформація про наслідки атаки уточнюється. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибухи у місті?

Окупанти продовжують терор Кривого Рогу. Відомо, що о 7:03 в місті пролунали вибухи. Інформації щодо можливих наслідків атаки станом на зараз немає.

Відомо, що у регіоні фіксували переміщення безпілотників. Як повідомляють у Повітряних силах, БпЛА рухалися на місто близько 6:51. 

За останню добу Кривий Ріг вже не вперше зазнає ворожої атаки. В ніч на 23 березня російські війська атакували місто дронами-камікадзе. Виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати. На жаль, відомо, що внаслідок атаки поранень зазнали двоє чоловіків – 31 та 58 років. Вони отримують всю необхідну медичну допомогу.

Крім того, Кривий Ріг атакували вдень 22 березня. Внаслідок атаки постраждали промислове підприємство та багатоквартирний житловий будинок. Близько 4 тисяч абонентів були аварійно знеструмлені. Згодом, електропостачання відновили. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Які регіони нещодавно потрапили під ворожий обстріл?

  • Увечері 22 березня під атаку потрапила Одеська область. Регіон атакували групи дронів-камікадзе, які рухалися із Чорного моря.  Відомо, що Сили ППО працювали по цілях. Інформація про можливі влучання або постраждалих уточнюється.

  • Напередодні вночі ворог завдав удару по Київщині. Найбільше постраждала Броварська громада. Пошкоджено будівлі на території трьох підприємств.

  • На одному з них виникла пожежа, яку швидко вдалося локалізувати. Також пошкоджень зазнали фасади та дахи двох приватних будинків, два легкові автомобілі та вантажівка. На щастя, постраждалих немає.

  • Удень 22 березня у Чернігові в супермаркеті АТБ стався вибух, внаслідок якого постраждали люди. Поліція повідомила, що вибух пролунав під час відбиття ворожої атаки на місто.