Ворог атакує Кривий Ріг: у місті пролунали вибухи
- Російська армія завдала удару по Кривому Розі, внаслідок чого у місті пролунали вибухи, інформація про наслідки уточнюється.
- За останню добу місто вже не вперше зазнає атаки, попереднього разу дрони-камікадзе спричинили пожежу та поранення двох осіб.
Російська армія знову завдала удару по Кривому Розі. У місті чутно звуки вибухів. Повідомляється, що в регіоні рухається група БпЛА.
Інформація про наслідки атаки уточнюється. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Дивіться також Вибух в АТБ Чернігова: поліція вказала на важливу деталь
Що відомо про вибухи у місті?
Окупанти продовжують терор Кривого Рогу. Відомо, що о 7:03 в місті пролунали вибухи. Інформації щодо можливих наслідків атаки станом на зараз немає.
Відомо, що у регіоні фіксували переміщення безпілотників. Як повідомляють у Повітряних силах, БпЛА рухалися на місто близько 6:51.
За останню добу Кривий Ріг вже не вперше зазнає ворожої атаки. В ніч на 23 березня російські війська атакували місто дронами-камікадзе. Виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати. На жаль, відомо, що внаслідок атаки поранень зазнали двоє чоловіків – 31 та 58 років. Вони отримують всю необхідну медичну допомогу.
Крім того, Кривий Ріг атакували вдень 22 березня. Внаслідок атаки постраждали промислове підприємство та багатоквартирний житловий будинок. Близько 4 тисяч абонентів були аварійно знеструмлені. Згодом, електропостачання відновили. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Які регіони нещодавно потрапили під ворожий обстріл?
Увечері 22 березня під атаку потрапила Одеська область. Регіон атакували групи дронів-камікадзе, які рухалися із Чорного моря. Відомо, що Сили ППО працювали по цілях. Інформація про можливі влучання або постраждалих уточнюється.
Напередодні вночі ворог завдав удару по Київщині. Найбільше постраждала Броварська громада. Пошкоджено будівлі на території трьох підприємств.
На одному з них виникла пожежа, яку швидко вдалося локалізувати. Також пошкоджень зазнали фасади та дахи двох приватних будинків, два легкові автомобілі та вантажівка. На щастя, постраждалих немає.
Удень 22 березня у Чернігові в супермаркеті АТБ стався вибух, внаслідок якого постраждали люди. Поліція повідомила, що вибух пролунав під час відбиття ворожої атаки на місто.