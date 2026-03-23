Ворог атакує Кривий Ріг: у місті пролунали вибухи

Російська армія знову завдала удару по Кривому Розі. У місті чутно звуки вибухів. Повідомляється, що в регіоні рухається група БпЛА.

Інформація про наслідки атаки уточнюється. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибухи у місті?

Окупанти продовжують терор Кривого Рогу. Відомо, що о 7:03 в місті пролунали вибухи. Інформації щодо можливих наслідків атаки станом на зараз немає.

Відомо, що у регіоні фіксували переміщення безпілотників. Як повідомляють у Повітряних силах, БпЛА рухалися на місто близько 6:51.

За останню добу Кривий Ріг вже не вперше зазнає ворожої атаки. В ніч на 23 березня російські війська атакували місто дронами-камікадзе. Виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати. На жаль, відомо, що внаслідок атаки поранень зазнали двоє чоловіків – 31 та 58 років. Вони отримують всю необхідну медичну допомогу.

Крім того, Кривий Ріг атакували вдень 22 березня. Внаслідок атаки постраждали промислове підприємство та багатоквартирний житловий будинок. Близько 4 тисяч абонентів були аварійно знеструмлені. Згодом, електропостачання відновили. На щастя, обійшлося без постраждалих.

