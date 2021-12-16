"Я бухий ще": "блогера", який плював у патрульного в Харкові, затримали

На початку грудня у Харкові дніпровський "блогер" дозволив собі плюнути в патрульного, який його зупинив на дорозі. За декілька днів спецпідрозділи Нацполіції затримали неадеквата.

Про це на своїй сторінці в соціальних мережах у середу, 16 грудня, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він "доповів по суті".

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Сьогодні (16 грудня – 24 канал) у Дніпрі "блогер" затриманий спецпідрозділами Національної поліції. Вже не має бажання плюватися та поводитися зухвало,

– зазначив Олексій Білошицький

Патрульний поліцейський наголосив, що "окрім карми, існує і буква закону, за якою цей громадянин буде нести відповідальність", а саме за статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. За його словами, наразі зловмиснику вручили підозру.

"Блогер" нібито вже на волі

Попри заяву поліції про затримання у телеграм-каналі "Труха Днепр" оприлюднили відео, на якому видно, що блогер нібито вже перебуває на волі. Він сказав, що "вразі чого бухий ще".

Окрім цього, додав, що правоохоронці начебто його облили водою, а потім сфотографували. "Блогер" переконував, що працівники поліції хотіли створити видимість, ніби він напудив у штани.



"Блогера", який плював у патрульного, затримали / Фото з телеграм-каналу "Труха Днепр".

"Блогер", який плював у патрульного, нібито вже на волі: дивіться відео

Текст публікації Олексія Білошицького:

Друзі, доброго вечора! Пам’ятаєте "блогера", який плював на патрульного у Харкові?

Доповідаю по суті: сьогодні у Дніпрі "блогер" затриманий спецпідрозділами Національної поліції.

Вже не має бажання плюватися та поводитися зухвало.

Окрім карми, існує і буква закону, за якою цей громадянин буде нести відповідальність. А саме, за частиною 1 статті 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Наразі йому вручена підозра.

Ми маємо визначитись: хочемо жити в правовій державі, чи в хаосі? Я за перше.

Дякую підрозділам Департаменту внутрішньої безпеки, спецпідрозділу "Схід", поліції Харківської області та Прокуратурі харківської області за допомогу і злагоджені дії.