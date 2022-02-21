Є жертви: поліцейські та місцеві у Дніпрі провалились під кригу
На річці Дніпро 20 лютого чоловік ловив рибу й провалився під кригу. Поліцейські та місцевий мешканець, які намагались врятувати рибалку, також опинилися у воді.
Небезпечна ситуація відбулась у місті Дніпро у Соборному районі на Набережній Перемоги. Особовому складу Державної служби з надзвичайних ситуацій вдалось витягти з води 5 людей.
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Що трапилось
До місця, де провалився рибалка, першими приїхали 3 працівники Національної поліції. Вони хотіли врятувати чоловіка, але 1 правоохоронець провалився під кригу на відстані приблизно 70 метрів від берега, а інші двоє – за 40 метрів.
Це побачив місцевий житель і вирушив на допомогу, але також на відстані приблизно 40 метрів впав під кригу.
Довелось рятувати і поліцейських / Фото ДСНС
Як рятували людей
На місце події приїхали 13 працівників ДСНС та 5 одиниць техніки. Вони витягли людей з води.
На жаль, рибалка, який першим впав у воду, помер в автомобілі швидкої медичної допомоги. Наразі встановлюють його особисті дані.
Чоловік помер у кареті швидкої / Фото ДСНС
У Кривому Розі під кригою опинились 2 дитини
Двоє дівчат 12 лютого у Кривому Розі провалились під кригу. Діти намагались перейти водойму. На жаль, одну з них не вдалось врятувати. Загиблу знайшли за 20 метрів від берега. Їй було 11 років.
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