Опасная ситуация произошла в городе Днепр в Соборном районе на Набережной Победы. Личному составу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось извлечь из воды 5 человек.

К теме ГСЧС спасли мужчину, который провалился под лед, вытаскивая собаку

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Что случилось

К месту, где провалился рыбак, первыми приехали 3 работника Национальной полиции. Они хотели спасти мужчину, но 1 правоохранитель провалился под лед на расстоянии примерно 70 метров от берега, а остальные двое – в 40 метрах.

Это увидел местный житель и отправился на помощь, но также на расстоянии примерно 40 метров упал под лед.



Пришлось спасать и полицейских / Фото ГСЧС

Как спасали людей

На место происшествия приехали 13 работников ГСЧС и 5 единиц техники. Они вытащили людей из воды.

К сожалению, рыбак, который первым упал в воду, умер в автомобиле скорой медицинской помощи. Сейчас устанавливают его личные данные.



Мужчина умер в карете скорой / Фото ГСЧС

В Кривом Роге подо льдом оказались 2 ребенка

Две девушки 12 февраля в Кривом Роге провалились под лед. Дети пытались перейти водоем. К сожалению, одну из них не удалось спасти. Погибшую нашли в 20 метрах от берега. Ей было 11 лет.



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