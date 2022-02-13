О трагедии сообщили спасателям в 17:08. Они сразу выехали на место происшествия.

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Где произошел трагический случай

Все произошло на искусственном водоеме – балка "Калетина". Он расположен вблизи улицы Содружества Саксаганского района.

Известно, что дети провалились в ледяную воду во время прогулки. Они пытались перейти водоем.

Спасти удалось только 1 ребенка

10-летнюю девочку удалось вытащить из воды местным жителям, которые стали свидетелями происшествия. Ее сразу же госпитализировали с предварительным диагнозом – переохлаждение, шок.

Девочка сказала, что под льдом есть ее подруга. Водолазы обнаружили тело второго ребенка в 19:30. Ее возраст – примерно 11 лет.

Тело девочки было на глубине 4 метра и в 20 метрах от берега.

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