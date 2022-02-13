Про трагедію повідомили рятувальників о 17:08. Вони одразу виїхали на місце події.

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Де трапився трагічний випадок

Все сталося на штучному водоймищі – балка "Калетина". Воно розташоване поблизу вулиці Співдружності Саксаганського району.

Відомо, що діти провалились у крижану воду під час прогулянки. Вони намагались перейти водойму.

Врятувати вдалося лише 1 дитину

10-річну дівчинку вдалося витягнути з води місцевим мешканцям, які стали свідками події. Її одразу ж госпіталізували з попереднім діагнозом – переохолодження, шок.

Дівчина сказала, що під кригою є її подруга. Водолази знайшли тіло другої дитини о 19:30. Її вік – приблизно 11 років.

Тіло дівчинки було на глибині 4 метри та на відстані 20 метрів від берега.

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