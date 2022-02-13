Про трагедію повідомили рятувальників о 17:08. Вони одразу виїхали на місце події.
До теми На Тельбіні у Києві дівчина провалилася під кригу під час катання на ковзанках: відео порятунку
Де трапився трагічний випадок
Все сталося на штучному водоймищі – балка "Калетина". Воно розташоване поблизу вулиці Співдружності Саксаганського району.
Відомо, що діти провалились у крижану воду під час прогулянки. Вони намагались перейти водойму.
Врятувати вдалося лише 1 дитину
10-річну дівчинку вдалося витягнути з води місцевим мешканцям, які стали свідками події. Її одразу ж госпіталізували з попереднім діагнозом – переохолодження, шок.
Дівчина сказала, що під кригою є її подруга. Водолази знайшли тіло другої дитини о 19:30. Її вік – приблизно 11 років.
Тіло дівчинки було на глибині 4 метри та на відстані 20 метрів від берега.
Під кригу провалились 2 дитини у Кривому Розі: дивіться відео
Останні схожі новини
- Чоловік на Житомирщині провалився під кригу, коли хотів врятувати собаку. На щастя, людину врятували.
- На Черкащині відкололася крижина – на ній перебувало до 200 рибалок.