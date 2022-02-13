Льдина дрейфовала по реке
Инцидент произошел в Золотоношском районе недалеко от села Москаленки в 10:15. К спасателям позвонил один из рыбаков.
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Мужчина рассказал, что происшествие произошло на траверсе помповой станции. Льдина дрейфовала в направлении Полтавской области.
Для спасения людей на реку отправили спасателей, водолазов и полицию.
За час 2 рыболовных баркаса доставили к берегу около 70 человек. Еще сотня самостоятельно выбрались на берег. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
В Черкасской области откололась льдина с людьми / Фото ГСЧС
Предыдущие подобные случаи:
- 11 февраля на Житомирщине мужчина пытался спасти собаку, которая провалилась под лед в реке. Однако спасатель сам попал под лед и оказался в 5 метрах от берега. На помощь пострадавшему выехали специалисты.
- 9 февраля в Киеве на Днепровской набережной тело мужчины вмерзло в лед на воде. На место происшествия выехали спасатели. Выяснилось, что потерпевший мертв.
- 19 января в селе Крушинка на Киевщине 52-летний пьяный мужчина нырнул в прорубь, однако не смог самостоятельно выплыть. Его тело искали водолазы.
Как вести себя на льде / Инфографика 24 канала
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