Крижина дрейфувала рікою

Інцидент трапився у Золотоніському районі неподалік села Москаленки о 10:15. До рятувальників зателефонував один з рибалок.

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Чоловік розповів, що подія сталася на траверсі помпової станції. Крижина дрейфувала в напрямку Полтавської області.

Для порятунку людей на річку відправили рятувальників, водолазів та поліцію.

За годину 2 риболовецькі баркаси доставили до берега близько 70 осіб. Ще сотня самостійно вибралися на берег. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.



На Черкащині відкололася крижина з людьми / Фото ДСНС

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11 лютого на Житомирщині чоловік намагався врятувати собаку, який провалився під лід у річці. Однак рятівник сам потрапив під кригу та опинився за 5 метрів від берега. На допомогу постраждалому виїхали фахівці.

9 лютого у Києві на Дніпровській набережній тіло чоловіка вмерзло у кригу на воді. На місце події виїхали рятувальники. З'ясувалося, що потерпілий мертвий.

19 січня у селі Крушинка на Київщині 52-річний п'яний чоловік пірнув у ополонку, проте не зміг самостійно випливти. Його тіло шукали водолази.



Як поводитися на кризі / Інфографіка 24 каналу

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