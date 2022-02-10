Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій приїхали на місце інциденту й побачили тіло чоловіка на відстані 15 метрів від берега. Подія трапилась 9 лютого.

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Як діяли рятувальники

На місці працювало чергове відділення групи водолазно-рятувальних робіт. Коли вони наблизились до тіла, то побачили, що те вмерзло в кригу.

Рятувальники деблокували тіло чоловіка та передали правоохоронцям. Наразі встановлюють обставини трагічного випадку.

Ще одна смерть на воді на Київщині

У селі Крушинка Фастівського району 52-річний чоловік 19 січня пірнув у ополонку, проте не зміг самостійно випливти. Його тіло шукали водолази ДСНС. Очевидці події зазначили, що загиблий був п'яним.



Як поводитись на кризі / Інфографіка 24 каналу