Повідомлення про інцидент рятувальники отримали 11 лютого о 17:39. Подія трапилась на річці Тетерів, що у Коростишеві на Житомирщині.

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Рятувальники витягнули чоловіка з крижаної річки

Прибувши на місце події, рятувальники з'ясували, що:

чоловік намагався врятувати свого собаку, який провалися під кригу посеред річки;

тому сам потрапив у крижану воду на відстані орієнтовно 5 метрів від берега.

У ДСНС розповіли, що один з фахівців служби обв'язався рятувальною мотузкою й тонкою кригою поповзком добрався до чоловіка. Інших два – тримали мотузку та страхували його з берега.

Добравшись до потерпілого, вогнеборець схопив його за руку, витягнув на поверхню і після цього інші рятувальники підтягнули їх обох до берега,

– повідомили у ДСНС.

Аналогічно рятувальники витягнули з води собаку. Рятували чоловіка та його улюбленця орієнтовно 20 хвилин. До цього залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки.



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Коротко про подібні випадки

10 лютого у одноповерхвому будинку в місті Ківерці Луцького району виникла пожежа. Коли рятувальники впорались з полум'ям, то у будинку знайшли тіла двох чоловіків. Ймовірною причиною трагедії стало необережне поводження з вогнем власника квартири.

9 лютого у Дарницькому районі Києва тіло чоловіка вмерзло в кригу на воді. Очевидці викликали рятувальників. Ті дістали замерзлого, який виявився мертвим.

19 січня у селі Крушинка Фастівського району 52-річний п'яний чоловік пірнув у ополонку, проте не зміг самостійно випливти. Його тіло довелось шукати водолазам.

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