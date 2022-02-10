Про велику пожежу стало відомо вночі 10 лютого. Рятувальники, які прибули на місце, побачили, що вогонь спалахнув в одній з кімнат одноповерхового будинку.

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В будинку було дуже сильне задимлення

Через сильне задимлення надзвичайникам довелось працювати в апаратах зі стисненим повітрям. Головним завданням було знайти людей, які могли залишитись в помешканні.

Локалізували пожежу десь за пів години, а впорались з нею остаточно о 2:07.

На жаль, на місці пожежі було виявлено тіла власника Сергія С., 1960 року народження, і його брата Юрія С., 1964 року народження,

– повідомили в ДСНС.

Ймовірна причина трагедії – необережне поводження з вогнем

Пожежу гасили 9 рятувальників та 2 одиниці техніки. Ймовірною причиною трагедії стало необережне поводження з вогнем власника квартири.

Дивіться фото з місця пожежі у Ківерцях / Фото ДСНС:

Дивіться відео з місця пожежі / Відео ДСНС:

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