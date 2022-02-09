Відео пожежі виклали очевидці в соцмережі 8 лютого ввечері. Вогонь раптово спалахнув у відсіку з двигуном.

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Загорілись "Жигулі"

Зранку 9 лютого у мережі з'явилося й відео з камер спостереження на самій заправці, що на Люстдорфській дорозі. Помітно, що коли автомобіль тільки під'їхав на АЗС, з-під капота почало диміти.

Пожежа в автомобілі на одеській заправці: дивіться відео

Водій завбачливо від'їхав на 2 метри від місця, де заправляють авто. За лічені хвилини розгорілася пожежа.

Стовп полум'я сягнув кількох метрів. На щастя, його оперативно ліквідували за допомогою вогнегасника, тож постраждали лише "Жигулі".

Пожежу в "Жигулях" оперативно загасили: дивіться відео

Випадок у Дніпрі

Інший випадок із пожежею в авто стався наприкінці січня в Дніпрі. Volkswagen на швидкості влетів у дерево, а згодом спалахнув.



Момент ДТП зафіксували міські камери відеоспостереження / Фото "Дніпро Зараз"

Інцидент стався біля торгового комплексу "Нагорка" орієнтовно о 4 годині ночі. Водія та пасажирку авто забрали медики.

Жителі Дніпра обійшлися травмами внаслідок удару Volkswagen об дерево. У пожежі ніхто не постраждав.