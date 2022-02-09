Видео пожара выложили очевидцы в соцсети 8 февраля вечером. Огонь внезапно вспыхнул в отсеке с двигателем.

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Загорелись "Жигули"

Утром 9 февраля в сети появилось и видео с камер наблюдения на самой заправке, что на Люстдорфской дороге. Заметно, что когда автомобиль только подъехал на АЗС, из-под капота начало дымиться.

Пожар в автомобиле на одесской заправке: смотрите видео

Водитель предусмотрительно отъехал на 2 метра от места, где заправляют авто. За считанные минуты разгорелся пожар.

Столб пламени достиг нескольких метров. К счастью, его оперативно ликвидировали с помощью огнетушителя, поэтому пострадали только "Жигули".

Пожар в "Жигулях" оперативно потушили: смотрите видео

Случай в Днепре

Другой случай с пожаром в авто произошел в конце января в Днепре. Volkswagen на скорости влетел в дерево, а затем вспыхнул.

Момент ДТП зафиксировали городские камеры видеонаблюдения / Фото "Днепр сейчас"

Инцидент произошел возле торгового комплекса "Нагорка" ориентировочно в 4 часа ночи. Водителя и пассажирку авто забрали медики.

Жители Днепра обошлись травмами в результате удара Volkswagen о дерево. В пожаре никто не пострадал.