Усі обставини та можливі причини пожежі розслідують правоохоронні органи. Попередньо встановили, що займання сталось через несправне пічне опалення у приватному будинку.

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Інформація про пожежу надійшла вночі

Інформація про пожежу у приватному секторі надійшла вночі, близько 03:20. На місце події одразу прибули рятувальники та машина швидкої допомоги.

Матір потрапила до лікарні

Під час ліквідації пожежі знайшли тіла 2 дітей: віком 2 та 12 років. Також загинув їхній 34-річний батько. Матір зараз госпіталізована, лікарі кажуть, що її життю та здоров'ю нічого не загрожує.



У поліції розповіли, що родина на обліку в поліції та соціальних службах Покровська не перебувала.

Зверніть увагу! З початку 2022 року внаслідок пожеж обірвалося життя 16 людей, з них двоє дітей.

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