Все обстоятельства и причины пожара расследуют правоохранительные органы. Предварительно установили, что возгорание произошло из-за неисправного печного отопления в частном доме.
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Информация о пожаре поступила ночью
Информация о пожаре в частном секторе поступила ночью около 03:20. На место происшествия сразу прибыли спасатели и машина скорой помощи.
Мать попала в больницу
Во время ликвидации пожара нашли тела 2 детей: 2 и 12 лет. Также погиб их 34-летний отец. Мать сейчас госпитализирована, врачи говорят, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
В полиции рассказали, что семья на учете в полиции и социальных службах Покровска не состояла.
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Последние крупные пожары в Украине: коротко
- В Кременчуге вспыхнул пожар в многоэтажке. Пришлось эвакуировать много людей.
- Во Львове произошел пожар в Шевченковском гаю. В музее полностью выгорела хата под очеретом.
- Также загорелась одна из комнат в общежитии Харьковской политехники.
- В Одессе из пожара спасли 2 взрослых и 14-летнего ребенка. Из огня эвакуировали 7 человек.