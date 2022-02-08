Все обстоятельства и причины пожара расследуют правоохранительные органы. Предварительно установили, что возгорание произошло из-за неисправного печного отопления в частном доме.

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Информация о пожаре поступила ночью

Информация о пожаре в частном секторе поступила ночью около 03:20. На место происшествия сразу прибыли спасатели и машина скорой помощи.

Мать попала в больницу

Во время ликвидации пожара нашли тела 2 детей: 2 и 12 лет. Также погиб их 34-летний отец. Мать сейчас госпитализирована, врачи говорят, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В полиции рассказали, что семья на учете в полиции и социальных службах Покровска не состояла.

Обратите внимание! С начала 2022 года в результате пожаров оборвалась жизнь 16 человек, из них двое детей.

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