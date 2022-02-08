Спасателям удалось справиться с огнем за полчаса. Но пиролизная печь продолжила гореть факельно.

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Угрозы удалось избежать

По словам работников МЧС, пожар развернулся на площади 70 квадратных метров. Они уверяют, что на другое оборудование огонь не перекинется.

После того как пожарным удалось побороть пожар окончательно, они продолжили охлаждать печь.

К тушению привлекли 55 человек и 13 единиц техники. К счастью, жертв и пострадавших нет.

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