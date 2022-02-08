Рятувальникам вдалось впоратись із вогнем за пів години. Але піролізна піч продовжила горіти факельно.

До теми В офісі компанії Mary Kay в Києві була пожежа

Загрози вдалось уникнути

За словами надзвичайників, пожежа розгорнулась на площі 70 метрів квадратних. Вони запевняють, що на інше обладнання вогонь не перекинеться.

Після того як пожежникам вдалось побороти пожежу остаточно, вони продовжили охолоджувати піч.

До порятунку залучили 55 людей та 13 одиниць техніки. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Пожежі в Україні: останні випадки

Прикрий інцидент трапився 6 лютого у Львові на території Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького. Там пожежа знищила 2 дерев'яні будівлі експозиції "Гуцульська хата".

Також 4 лютого у Харкові до одного з гуртожитків політехнічного інституту викликали рятувальників. Там в одній із кімнат сталось займання. Рятувальникам довелось гасити вогонь 40 хвилин.

Ще 4 січня у Києві трапилася пожежа квартирі 5-поверхового будинку. Рятувальники евакуювали з будинку 8 мешканців.

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