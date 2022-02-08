Рятувальникам вдалось впоратись із вогнем за пів години. Але піролізна піч продовжила горіти факельно.

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Загрози вдалось уникнути

За словами надзвичайників, пожежа розгорнулась на площі 70 метрів квадратних. Вони запевняють, що на інше обладнання вогонь не перекинеться.

Після того як пожежникам вдалось побороти пожежу остаточно, вони продовжили охолоджувати піч.

До порятунку залучили 55 людей та 13 одиниць техніки. На щастя, жертв та постраждалих немає.

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