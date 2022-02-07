В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что возгорание произошло 7 февраля на улице Леси Украинки. В настоящее время продолжаются работы по локализации и ликвидации пламени.

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Добраться до эпицентра спасателям мешает большое количество вещей и мусора, собранных в квартире.

Эвакуировали десятки человек

Сотрудники ГСЧС эвакуировали из здания 20 человек. Среди них была пенсионерка, проживавшая на седьмом этаже. Женщина могла задохнуться, но она была спасена и госпитализирована.

Следует отметить, что по состоянию на 09:30 нет никакой информации о погибших или пострадавших.

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