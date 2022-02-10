О крупном пожаре стало известно ночью 10 февраля. Прибывшие на место спасатели увидели, что огонь вспыхнул в одной из комнат одноэтажного дома.

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В доме было очень сильное задымление

Из-за сильного задымления пришлось работать в аппаратах со сжатым воздухом. Главной задачей было найти людей, которые могли остаться в доме.

Локализовали пожар где-то через полчаса, а справились с ним окончательно в 2:07.

К сожалению, на месте пожара были обнаружены тела владельца Сергея С., 1960 года рождения, и его брата Юрия С., 1964 года рождения,

– сообщили в ГСЧС.

Вероятная причина трагедии – неосторожное обращение с огнем

Пожар тушили 9 спасателей и 2 единицы техники. Вероятной причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем владельца квартиры.

Смотрите фото с места пожара в Киверцах / Фото ГСЧС:

Смотрите видео с места пожара / Видео ГСЧС:

Последние крупные пожары в Украине: коротко