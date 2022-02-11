Якою буде погода 12 лютого
За даними Укргідрометцентру, 12 лютого на дорогах України, крім південної частини держави, прогнозують ожеледицю. У Карпатах очікують на значний сніг.
До теми Буде сухо, але повернуться штормові вітри: прогноз погоди на 12 лютого
Протягом дня у центральних та південних областях синоптики прогнозують пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду – I рівень небезпечності, жовтий. Такий ж вітер очікують у західних областях вночі.
У столиці та Київській області 12 – 13 лютого на дорогах прогнозують ожеледицю. Як зазначили у Державній службі надзвичайних ситуацій, такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Підвищення рівня води у річках
У ДСНС пояснили, що через відлигу очікують пiдвищення рiвнiв води. Вже 11 – 12 лютого мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву на річках басейнів Бугу та Прип'яті – на 0,1 – 0,5 метра.
Також рівень води збільшиться у річці Прип'ять у створi поста Рiчиця та річці Стохiд у створi поста Любешiв.
За прогнозами спеціалістів, 11 – 12 лютого очікують на 0,2 – 1,0 метра послаблення льодових явищ та пересування льоду у річках басейнів:
- Днiстра;
- Прута;
- Сiреті.
Крім того, на окремих дiлянках рiчок басейну Стрия можливе формування заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води.
У ДСНС наголосили, що місцями можливий початковий вихід води на заплаву та подальше затоплення заплавних територій. Мовиться також про І рівень небезпеки – жовтий.
Читайте також В Україну йде потепління до +11 градусів: прогноз погоди на 11 лютого
Снігопад у Карпатах
Як повідомили на фейсбук-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, станом на 08:50 11 лютого на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно. Там зафіксували обмежена видимість до 30 метрів.
Гора Піп Іван зранку 11 лютого / Фото з фейсбуку рятувальників
Крім того, на горі дув південно-західний або західний вітер зі швидкістю 10 – 11 метрів за секунду. Температура повітря становила 6 градусів Цельсія нижче нуля.