Водночас зазначають, що на Сумщині та Харківщині варто очікувати мокрого снігу, а на Луганщині та Донеччині – похмурості. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.
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Погода в областях України
У західних областях прогнозують дощі. Позначки на термометрах покажуть +5...+9 градусів. На сході – дещо прохолодніше +5...+8 градусів, там буде хмарно.
У північних регіонах синоптики інформують про сонце. Температура становитиме +5…+7 градусів. На півдні – також сухо, слід очікувати потепління до +9...+11 градусів.
В українській столиці у п'ятницю, 11 лютого, передбачають сонячну погоду та до +5…+7 градусів.
Погода у містах України 11 лютого
Ужгород – +5...+7
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +6...+8
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +7...+9
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +5...+7
Рівне – +5...+7
Житомир – +5...+7
Вінниця – +6...+8
Одеса – +9...+11
Миколаїв – +9...+11
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +7...+9
Черкаси – +7...+9
Чернігів – +5...+7
Суми – +4...+6
Полтава – +6...+8
Дніпро – +7...+9
Запоріжжя – +9...+11
Донецьк – +6...+8
Луганськ – +5...+7
Харків – +4...+6
Київ – +5...+7