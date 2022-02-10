В то же время отмечают, что на Сумщине и Харьковщине следует ожидать мокрого снега, а на Луганщине и Донбассе – пасмурности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

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Погода в областях Украины

В западных областях прогнозируют дожди. Отметки на термометрах покажут +5…+9 градусов. На востоке – несколько прохладнее +5…+8 градусов, там будет облачно.

В северных регионах синоптики информируют о солнце. Температура составит +5…+7 градусов. На юге – тоже сухо, следует ожидать потепления до +9…+11 градусов.

В украинской столице в пятницу, 11 февраля, предполагается солнечная погода и до +5…+7 градусов.

Погода в городах Украины 11 февраля

Ужгород – +5...+7

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +5...+7

Винница – +6...+8

Одесса – +9...+11

Николаев – +9...+11

Херсон – +9...+11

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +5...+7

Сумы – +4...+6

Полтава – +6...+8

Днепр – +7...+9

Запорожье – +9...+11

Донецк – +6...+8

Луганск – +5...+7

Харьков – +4...+6

Киев – +5...+7



Погода в Украине 11 февраля / данные Укргидрометцентра