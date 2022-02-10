В то же время отмечают, что на Сумщине и Харьковщине следует ожидать мокрого снега, а на Луганщине и Донбассе – пасмурности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.
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Погода в областях Украины
В западных областях прогнозируют дожди. Отметки на термометрах покажут +5…+9 градусов. На востоке – несколько прохладнее +5…+8 градусов, там будет облачно.
В северных регионах синоптики информируют о солнце. Температура составит +5…+7 градусов. На юге – тоже сухо, следует ожидать потепления до +9…+11 градусов.
В украинской столице в пятницу, 11 февраля, предполагается солнечная погода и до +5…+7 градусов.
Погода в городах Украины 11 февраля
Ужгород – +5...+7
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +5...+7
Ровно – +5...+7
Житомир – +5...+7
Винница – +6...+8
Одесса – +9...+11
Николаев – +9...+11
Херсон – +9...+11
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – +7...+9
Чернигов – +5...+7
Сумы – +4...+6
Полтава – +6...+8
Днепр – +7...+9
Запорожье – +9...+11
Донецк – +6...+8
Луганск – +5...+7
Харьков – +4...+6
Киев – +5...+7