В атмосфере над Северной Атлантикой и Европой с начала февраля фиксируют четко выраженный западный перенос воздушных масс. Это обеспечивает постоянное выпадение осадков и оттепели.

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В Украине ожидают потепление

По словам синоптика Игоря Кибальчича, в течение недели ожидается преобладание области пониженного атмосферного давления в районе Скандинавии и Норвежского моря. В то же время над Западной Европой и странами Средиземноморья будет царить антициклон и малооблачное небо.

В Украине ближайшая неделя имеет все шансы быть аномально теплой с достаточным количеством осадков и длительными оттепелями,

– подчеркнул синоптик.

Они будут сопровождаться туманами и активным таянием снега. Превышение средних температур прогнозируют в пределах +3…+7 градусов относительно климатической нормы.

Кибальчич уточнил, что снег, мокрый снег, дождь, туман будет в течение всей недели. Однако интенсивнее всего они появятся в западных и северных областях страны. Синоптик подытожил, что Украину ждет первая репетиция весны.

В южных регионах и Крыму температура будет плюсовой, будут идти дожди.

Погода в период с 7 по 13 февраля

В понедельник, 7 февраля, в западных областях ожидается умеренный, днем ​​в северных, Винницкой и Черкасской областях небольшой мокрый снег и дождь. Закарпатье накроют значительные осадки. На дорогах все еще будет гололед. Обойдёт он только южные регионы.

Ветер юго-западный, будет разгоняться до 7 – 12 метров в секунду. Однако на Западе, Юге и в Крыму местами будут фиксировать порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха днем ​​будет +1...+6 градусов, в Крыму – до +10.

Во вторник, 8 февраля, ночью везде, кроме западных областей, будет идти мокрый снег и дождь. Днем осадки сохранятся в восточных и юго-восточных областях.

Столбики термометров будут достигать отметок -3…+2 градуса. На Юге и Востоке, днем ​​на крайнем Западе будет 0…+5 градусов, в Крыму снова до +10.

Ветер будет дуть северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. В южных и западных областях местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

В среду, 9 февраля, ночью в Украине, кроме южных и большинства центральных областей, днем ​​на северо-востоке страны пройдет небольшой мокрый снег.

Днем воздух прогреется до 0…+5 градусов, в западных областях – +9 градусов. В высокогорье Карпат будет преобладать морозная погода, периодически будет идти снег.

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