Какой будет погода 12 февраля
По данным Укргидрометцентра, 12 февраля на дорогах Украины, кроме южной части государства, прогнозируют гололедицу. В Карпатах ожидают значительный снег.
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В течение дня в центральных и южных областях синоптики прогнозируют порывы ветра 15 – 20 метров в секунду – I уровень опасности, желтый. Такой же ветер ожидают в западных областях ночью.
В столице и Киевской области 12 – 13 февраля на дорогах прогнозируют гололедицу. Как отметили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Повышение уровня воды в реках
В ГСЧС объяснили, что из-за оттепели ожидают повышения уровней воды. Уже 11 – 12 февраля местами возможен начальный выход воды на пойму на реках бассейнов Буга и Припяти на 0,1 – 0,5 метра.
Также уровень воды увеличится в реке Припять в створе поста Речица и реке Стоход в створе поста Любешов.
По прогнозам специалистов, 11 – 12 февраля ожидают на 0,2 – 1,0 метра ослабление ледовых явлений и передвижения льда в реках бассейнов:
- Днестра;
- Прута;
- Сирети.
Кроме того, на отдельных участках рек бассейна Стрыя возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды.
В ГСЧС отметили, что местами возможен начальный выход воды на пойму и дальнейшее затопление пойменных территорий. Говорится также о I уровне опасности – желтом.
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Снегопад в Карпатах
Как сообщили на фейсбук-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста, по состоянию на 08:50 11 февраля на горе Поп Иван Черногорский было облачно. Там зафиксировали ограниченную видимость до 30 метров.
Гора Поп Иван утром 11 февраля / Фото из фейсбука спасателей
Кроме того, на горе дул юго-западный или западный ветер со скоростью 10 – 11 метров в секунду. Температура воздуха составляла 6 градусов Цельсия ниже нуля.