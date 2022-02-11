На більшості території України вдень буде сухо та без опадів. Мокрий сніг варто очікувати лише мешканцям східних областей.

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Рвучкий штормовий вітер

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що в ніч на 12 лютого та зранку атмосферний фронт таки принесе опади майже по всій Україні. В цей час сухо буде лише на Півдні.

У Києві також вночі та зранку падатиме мокрий сніг. А ще в Україні знову посиляться вітри.

У суботу вітер очікується північно-західним, рвучким, навіть із штормовими поривами до 15 – 20 метрів за секунду,

– попереджає Діденко.

Погода у містах України 12 лютого

Ужгород – +4...+6

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +1...+3

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +2...+4

Вінниця – +2...+4

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +7...+9

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +2...+4

Суми – +1...+3

Полтава – +2...+4

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +2...+4

Харків – +2...+4

Київ – +1...+3



Погода в Україні 12 лютого / Дані Укргідрометцентру