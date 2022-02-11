На більшості території України вдень буде сухо та без опадів. Мокрий сніг варто очікувати лише мешканцям східних областей.
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Рвучкий штормовий вітер
Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що в ніч на 12 лютого та зранку атмосферний фронт таки принесе опади майже по всій Україні. В цей час сухо буде лише на Півдні.
У Києві також вночі та зранку падатиме мокрий сніг. А ще в Україні знову посиляться вітри.
У суботу вітер очікується північно-західним, рвучким, навіть із штормовими поривами до 15 – 20 метрів за секунду,
– попереджає Діденко.
Погода у містах України 12 лютого
Ужгород – +4...+6
Львів – +2...+4
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +1...+3
Луцьк – +2...+4
Рівне – +2...+4
Житомир – +2...+4
Вінниця – +2...+4
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +7...+9
Кропивницький – +3...+5
Черкаси – +3...+5
Чернігів – +2...+4
Суми – +1...+3
Полтава – +2...+4
Дніпро – +4...+6
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +2...+4
Харків – +2...+4
Київ – +1...+3
Погода в Україні 12 лютого / Дані Укргідрометцентру