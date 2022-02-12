Сообщение об инциденте спасатели получили 11 февраля в 17:39. Происшествие случилось на реке Тетерев, в Коростышеве в Житомирской области.

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Спасатели вытащили мужчину из ледяной реки

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что:

мужчина пытался спасти свою собаку, которая провались под лед посреди реки;

поэтому сам попал в ледяную воду на расстоянии примерно 5 метров от берега.

В ГСЧС рассказали, что один из специалистов службы обвязался спасательной веревкой и по тонкому льду ползком добрался до мужчины. Другие два – держали веревку и страховали его с берега.

Добравшись до пострадавшего, пожарник схватил его за руку, вытащил на поверхность и после этого другие спасатели подтянули их обоих к берегу,

– сообщили в ГСЧС.

Аналогично спасатели вытащили из воды собаку. Спасали мужчину и его любимца ориентировочно 20 минут. К этому привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу спецтехники.



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Коротко о подобных случаях

9 февраля в Дарницком районе Киева тело мужчины вмерзло в лед на воде. Очевидцы вызвали спасателей. Те достали замерзшего, который оказался мертвым.

19 января в селе Крушинка Фастовского района 52-летний пьяный мужчина нырнул в прорубь, однако не смог самостоятельно выплыть. Его тело пришлось искать водолазам.

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