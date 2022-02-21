Небезпечна ситуація відбулась у місті Дніпро у Соборному районі на Набережній Перемоги. Особовому складу Державної служби з надзвичайних ситуацій вдалось витягти з води 5 людей.

До теми ДСНС врятували чоловіка, який провалився під кригу, витягуючи собаку

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Що трапилось

До місця, де провалився рибалка, першими приїхали 3 працівники Національної поліції. Вони хотіли врятувати чоловіка, але 1 правоохоронець провалився під кригу на відстані приблизно 70 метрів від берега, а інші двоє – за 40 метрів.

Це побачив місцевий житель і вирушив на допомогу, але також на відстані приблизно 40 метрів впав під кригу.



Довелось рятувати і поліцейських / Фото ДСНС

Як рятували людей

На місце події приїхали 13 працівників ДСНС та 5 одиниць техніки. Вони витягли людей з води.

На жаль, рибалка, який першим впав у воду, помер в автомобілі швидкої медичної допомоги. Наразі встановлюють його особисті дані.



Чоловік помер у кареті швидкої / Фото ДСНС

У Кривому Розі під кригою опинились 2 дитини

Двоє дівчат 12 лютого у Кривому Розі провалились під кригу. Діти намагались перейти водойму. На жаль, одну з них не вдалось врятувати. Загиблу знайшли за 20 метрів від берега. Їй було 11 років.



Небезпека перебування на кризі: основні правила / Інфографіка 24 каналу