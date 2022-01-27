Загинули 4 військових і одна цивільна: що відомо про жертв стрілянини у Дніпрі

У мережі оприлюднили список загиблих під час розстрілу, влаштованого солдатом-строковиком у Дніпрі. Йдеться про 4 чоловіків-військовослужбовців та цивільну жінку.

Відомо, що усі загиблі – це люди молодого віку. Дехто із них є майже ровесником самого стрільця.

До теми У Дніпрі нацгвардієць розстріляв варту й втік: п'ятеро загиблих, ще п'ятеро – поранені

Поіменний список

Буганов Олександр Олександрович – народився 15 серпня 1987 року, служив у військовій частині 3021 НГУ. Старший лейтенант, начальник варти.

– народився 15 серпня 1987 року, служив у військовій частині 3021 НГУ. Старший лейтенант, начальник варти. Левківський Артем Володимирович – народився 16 грудня 2000 року, служив у військовій частині 3021 НГУ. Старший солдат, помічник начальника варти. Був родом із міста Олешків на Херсонщині.

– народився 16 грудня 2000 року, служив у військовій частині 3021 НГУ. Старший солдат, помічник начальника варти. Був родом із міста Олешків на Херсонщині. Драган Олександр Олександрович – народився 16 листопада 1997 року, служив у військовій частині 3021 НГУ. Молодший сержант. Жив у місті Дніпро.

– народився 16 листопада 1997 року, служив у військовій частині 3021 НГУ. Молодший сержант. Жив у місті Дніпро. Черник Леонід Леонідович – народився у 2002 році, служив у військовій частині 3021 НГУ. Старший солдат. Був родом із Херсонської області.

– народився у 2002 році, служив у військовій частині 3021 НГУ. Старший солдат. Був родом із Херсонської області. Лебідинець Віра Сергіївна – народилася 1 липня 1986 року.

Що наразі відомо про трагедію

Поки жодні офіційні списки загиблих не публікувалися.

Розстріл стався о 4:30 на території заводу "Південмаш". Під час видачі зброї строковик Артемій Рябчук відкрив вогонь з автомату Калашникова по вартовим. В результаті 5 людей загинула і ще 5 зазнали поранень.

Після скоєного зловмисник утік разом зі зброєю та патронами. У місті ввели поліцейську спецоперацію "Сирена". На місце трагедії прибув командувач НГУ Микола Балан. Наразі ДБР вже відкрило кримінальне провадження.