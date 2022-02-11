"Замінували" всі ТРЦ та навчальні заклади Кривого Рогу

До поліції Кривого Рогу 11 січня звернулася СБУ. Річ у тім, що до Служби вкотре надійшло повідомлення про "замінування" в місті.

Цього разу мовилося про всі торгові центри та навчальні заклади міста. Журналістам інформацію вже підтвердили в місцевому управлінні поліції.

Напередодні В Україні "замінували" всі торгові центри міст-мільйонників

Почали проводити перевірку

Про це повідомили поліцейським приблизно об 15:30. Правоохоронці одразу почали перевіряти будівлі, в яких нібито була загроза вибуху.

До цього залучили рятувальників, вибухотехніків і кінологів. Проте протягом години після появи інформації про "замінування" не повідомили, які були результати перевірок.

До чого тут Росія

Страх і стрес дітей при "замінуваннях" шкіл – це цілком нормально. Але психологиня Юлія Сенченко вважає, що батьки мають правильно все пояснити. Детальніше про це – за посиланням

Від початку року в Україні триває "лихоманка" фейкових замінувань. Переважно анонімні мінери кажуть, що може вибухнути одна чи кілька будівель. Зазвичай мовиться про ТРЦ, лікарні та навіть навчальні заклади.

За півтора місяця таких повідомлень було щонайменше кілька сотень. Тому цим зайнялася СБУ, де заявили, що "замінування" є інструментом Росії в гібридній війні.

Але часто повідомлення надсилають і з тимчасово окупованих територій Донбасу. Служба безпеки впевнена, що такими чином намагаються посилити паніку та тривогу суспільства.



Як карають за "мінування" в Україні / Інфографіка 24 каналу