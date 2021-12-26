Житель Дніпра погрожував дистанційно підірвати Раду

У Дніпрі правоохоронці затримали 49-річного чоловіка. Він повідомив, що заклав вибухівку в українському парламенті і може підірвати її дистанційно.

Телефонний дзвінок з повідомленням про замінування у поліції отримали 25 грудня близько 14:00. Псевдомінера одразу вирахували правоохоронці Дніпровського райуправління поліції.

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Повідомив про замінування Ради 49-річний дніпрянин

Вони визначили, що дзвонив 49-річний дніпрянин. Для цього він скористався власним мобільним телефоном.

Тікати або переховуватись від правоохоронців "фейковий мінер" не мав наміру, до рук поліції він потрапив прямо у своєму помешканні. Порушнику вручили повідомлення про підозру.

Чоловіку вже повідомили про підозру

Чоловіку інкримінують завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Зараз вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

Якщо дніпрянина визнають винним, то йому загрожує позбавлення волі терміном до 8 років.

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Коротко про останні витівки псевдомінерів в Україні:

16 грудня у Києві повідомили про замінування житлового будинку.

У Дніпрі за день до цього "жартівники" мінували школу. Ба більше, це сталось 3 чи 4 рази поспіль. Вчителів та дітей довелось евакуювати.

Шукали вибухівку і в кількох школах Харкова.

А на початку грудня довелось евакуйовувати відвідувачів та працівників кількох ТРЦ у столиці – через повідомлення про замінування.

Дивіться відео про те, як у Верховній Раді сталась пожежа:

Текст публікації поліції Дніпропетровської області:

За неправдиве повідомлення про мінування Верховної Ради України поліцейські затримали жителя Дніпра

49-річний чоловік повідомив, що в адміністративній будівлі Верховної Ради України закладено вибухівку, яку він має намір підірвати дистанційно.