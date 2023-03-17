"Своїх не кидають": Росія пообіцяла квазіреспублікам гроші, але не дала їх

Кремлівська пропаганда запевняє, що життя на окупованих територіях – це казка. Натомість факти свідчать про те, що люди, які чекали "руского міру", скоро будуть їсти хробаків. Власне, стало відомо, що Росія обіцяла чималі гроші квазіреспублікам, однак виділила всього малу частину від задекларованої суми.

Днями так звана влада окупованої Донецької області визнала, що Росія недодала до бюджету незаконного утворення від 35 до 40% від обіцяних грошей. Зауважимо, йдеться саме про "бюджет" лютого 2023 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ.

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Як Росія прийшла та "порядок навела"

Слід сказати, що про дірку в бюджеті повідомило так зване "міністерство фінансів" окупованої частини Донеччини. Очевидно, це є ще одним свідчення того, що Росія може лише брехати та обіцяти, а на ділі – нічого не робити.

Буде не дивно, якщо в недалекій перспективі фанати "руского міру" змушені будуть хіба що хробаків з городів їсти, адже Кремль не може проспонсорувати свої незаконні "проєкти".

Цікаво також, що, як зазначають окупанти-сепаратисти, прибуткова частина бюджету донецької квазіреспубліки за січень "була виконана майже на 113%". Разом з тим "чомусь" в лютому цей показник становить лише 59,9% від запланованих доходів.

На ТОТ "не життя, а малина"

Згадаємо до теми про дефіцит в бюджеті донецької квазіреспубліки той факт, що на окупованих територіях з кожним днем все більше лютує сказ серед тварин. У декількох містах на Донеччині навіть запровадили режим карантинних обмежень через раптовий спалах болячки.

Воно й не дивно, оскільки Росію важко назвати країною, що дбає про своїх громадян. Тим паче безглуздо очікувати, що вона дбатиме про людей, які живуть на окупованих нею територіях, чи їхніх домашніх тварин. До речі, не так давно в Кремлі ухвалили рішення про закриття шахт у Донецькій області.

Однак є в цій історії сумний складник. На жаль, на ТОТ є чималий відсоток людей, які незгодні з режимом, який встановили загарбники, проте не мають можливості виїхати. Єдиний вихід з цієї ситуації, очевидно, деокупація.

Тимчасова окупаційна влада Донеччини раніше заявила, що дохідна частина так званого "бюджету" 2023 року становитиме 196 мільярдів рублів. При тому аж 87% від цієї суми – 171 мільярд рублів – це нібито "безоплатні надходження з федерального бюджету Росії".