Кремлевская пропаганда уверяет, что жизнь на оккупированных территориях – это сказка. В то же время факты свидетельствуют о том, что люди, которые ждали "русский мир", скоро будут есть червей. Собственно, стало известно, что Россия обещала немалые деньги квазиреспубликам, однако выделил всего малую часть от задекларированной суммы.

На днях так называемые власти оккупированной Донецкой области признали, что Россия недодала в бюджет незаконного образования от 35 до 40% от обещанных денег. Заметим, речь идет именно о "бюджете" февраля 2023 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.

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Как Россия пришла и "порядок навела"

Следует сказать, что о дыре в бюджете сообщило так называемое "министерство финансов" оккупированной части Донбасса. Очевидно, это еще одно свидетельство того, что Россия может только врать и обещать, а на деле – ничего не делать.

Будет неудивительно, если в обозримой перспективе фанаты "русского мира" вынуждены будут разве что червей из огородов есть, ведь Кремль не может проспонсоровать свои незаконные "проекты".

Интересно также, что, как отметят оккупанты-сепаратисты, доходная часть бюджета донецкой квазиреспублики за январь "была выполнена почти на 113%". Вместе с тем "почему-то" в феврале этот показатель составляет всего 59,9% от запланированных доходов.

На ВОТ "не жизнь, а малина"

Вспомним к теме о дефиците в бюджете донецкой квазиреспублики тот факт, что на оккупированных территориях с каждым днем все больше свирепствует бешенство среди животных. В нескольких городах Донецкой области даже ввели режим карантинных ограничений из-за внезапной вспышки болячки.

Оно и неудивительно, поскольку Россию трудно назвать страной, заботящейся о своих гражданах. Тем более бессмысленно ожидать, что она будет заботиться о людях, живущих на оккупированных ею территориях, или их домашних животных. Кстати, недавно в Кремле приняли решение о закрытии шахт в Донецкой области.

Однако есть в этой истории и печальная составляющая. К сожалению, на ВОТ есть немалый процент людей, которые не согласны с режимом, установленным захватчиками, однако не имеют возможности выехать. Единственный выход из сложившейся ситуации, очевидно, деоккупация.

Временные оккупационные власти Донбасса ранее заявили, что доходная часть так называемого "бюджета" в 2023 году составит 196 миллиардов рублей. При том аж 87% от этой суммы – 171 миллиард рублей – это якобы "безвозмездные поступления из федерального бюджета России".